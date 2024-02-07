Зеленый чай, лайм и пионы: как меняются ароматы столичного транспорта

Москвичи выбрали ароматы для столичного транспорта – лидерами стали запахи белого пиона и тонка. Рассказываем, где будут установлены диффузоры и как с годами менялся "парфюм" общественного транспорта столицы.

Пион и тонка

На автовокзалах "Саларьево", "Центральный", "Северные ворота", а также в эскалаторной галерее на Воробьевых горах установят диффузоры с ароматом белого пиона, сообщили в столичном Дептрансе. В свою очередь, на пересадочном узле "Деловой центр" пассажиры смогут почувствовать запах тонка.



департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Скоро мы установим диффузоры, которые будут распылять выбранные ароматы. Концентрация будет регулярно меняться в зависимости от температуры воздуха, количества пассажиров и их пожеланий.

В ведомстве подчеркнули, что устройства не повлияют на внешний вид транспорта. Все ароматы безопасны, гипоаллергенны и имеют необходимую сертификацию.

Голосование на выбор ароматов длилось с 29 января по 6 февраля. Для столичного транспорта парфюмеры разработали 10 вариантов: экзотические фрукты и ягоды, сладкий персик, аромат тонка, белый пион, свежая сирень, имбирь и корица, жасмин и ваниль, зеленый чай, свежая трава, зимний лес. Москвичи могли ознакомиться с запахами и отдать свой голос на стойке "Живое общение" на станции метро "Курская".

Москвичи поддержали

Впервые аромат в метро появился в 2019 году. Как рассказали тогда в пресс-службе Московского метрополитена, диффузоры разместили в трех поездах на Филевской линии и в флагманском магазине сувениров на станции "Маяковская". В двух составах пассажиры могли почувствовать запах сакуры и свежескошенной травы, а в магазине и еще одном поезде появились нотки имбиря. Тогда пилотный проект "Аромат в метро" поддержали более 90% пассажиров (чтобы узнать мнение горожан, сотрудники метрополитена в течение месяца проводили опросы).

В 2022 году пилотный проект завершился, и в воздуховодах окончательно установили свыше 485 ароматизаторов с запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма. Каждые девять минут они распространяли аромат по вагону.

А в 2023-м для Филевской линии появился новый парфюм: москвичи выбирали между ароматами зеленого чая, сладкого персика и красных фруктов. Победил первый вариант. Тогда же в ходе голосования пассажиры предложили запустить ароматизированные составы по Кольцевой, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линиям.