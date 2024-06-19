Фестиваль "Мороженое и сладости" стартовал на Тверском бульваре

19 июня на Тверском бульваре стартовал фестиваль "Мороженое и сладости", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!". На выбор москвичам и гостям столицы предлагают необычные виды мороженого и варенья, а также сахарную вату, мармелад, конфитюры и чай.

Кроме того, на мероприятии до 23 июня будет работать арт-студия, где с рецептами десертов сможет поэкспериментировать любой желающий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.