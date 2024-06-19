Собянин: две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году

В Большом Тишинском переулке построят учебный корпус на 300 мест, который войдет в состав образовательного комплекса "Романовская школа". Готовность объекта на данный момент составляет более 40%. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Также мэр Москвы отметил, что в Причальном проезде откроют учебный корпус на 400 мест, который готов на 30%. А в Стрельбищенском переулке появится детский сад на 225 мест. Там выполнено уже 12% работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.