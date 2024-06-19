Сергей Собянин назвал популярные городские чат-боты для помощи жителям

Контакт-центр департамента информационных технологий разработал 10 чат-ботов для помощи москвичам и бизнесу. Например, один из них на портале mos.ru помогает с решением медицинских вопросов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Еще один популярный бот "Электронный дом" помогает составить заявку на устранение неполадок. А автоответчик на инвестпортале Москвы рассказывает об участии в городских торгах и возможностях получения налоговых льгот.

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