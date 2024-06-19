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19 июня, 07:30

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Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" формируется крупнейший фармкластер в РФ

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" формируется крупнейший фармкластер в РФ

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Более 40 миллиардов рублей вложили в экономику столицы производители отечественных лекарств в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, город продолжает формировать крупнейший в России фармацевтический кластер. На данный момент в него входят 12 компаний.

Предприятия разрабатывают оригинальные препараты, а также замещают импортную продукцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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