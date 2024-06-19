Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" формируется крупнейший фармкластер в РФ

Более 40 миллиардов рублей вложили в экономику столицы производители отечественных лекарств в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, город продолжает формировать крупнейший в России фармацевтический кластер. На данный момент в него входят 12 компаний.

Предприятия разрабатывают оригинальные препараты, а также замещают импортную продукцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

