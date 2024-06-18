Собянин: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Пекина до 2026 года. С этого момента российская и китайская столицы будут еще активнее обмениваться информацией о достижениях в сферах здравоохранения, образования, культуры и защиты окружающей среды.

Церемония подписания документа состоялась в рамках официального визита мэра Москвы в Китай, который проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.