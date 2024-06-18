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18 июня, 07:15

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Собянин: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

Собянин: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июня

Мэр Москвы и мэр Пекина подписали программу масштабного сотрудничества

Собянин: Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в сфере ИT и торговли

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Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом

Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Пекина до 2026 года. С этого момента российская и китайская столицы будут еще активнее обмениваться информацией о достижениях в сферах здравоохранения, образования, культуры и защиты окружающей среды.

Церемония подписания документа состоялась в рамках официального визита мэра Москвы в Китай, который проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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