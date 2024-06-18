Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в ходе рабочего визита в Китай встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром Хэфэя (административного центра провинции Аньхой) Ло Юньфэном. Они подписали протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества.

По словам мэра Москвы, провинция Аньхой впечатляет своими масштабами, глубиной инноваций и динамикой своего развития. Внимание привлекают первоклассная промышленность, ведущие в стране научно-технологические проекты, развитое сельское хозяйство и туристический потенциал, отметил Собянин.

"Наверное, неслучайно, что около двух десятков российских регионов так или иначе сотрудничают с вашей провинцией. На мой взгляд, у Москвы и Аньхой есть огромный потенциал для дальнейшего глубокого стратегического сотрудничества", – прокомментировал градоначальник.

Собянин и Ван Цинсян обсудили планы сотрудничества в областях торговли и экономики, здравоохранения, культуры и других сфер. Также будет проводиться совместная работа по развитию туризма. Мэр Москвы подчеркнул, что в ближайшие годы поток туристов из Китая в Москву увеличится до полумиллиона.

Кроме того, Собянин поблагодарил за оказанную Москве поддержку в развитии автомобилестроительной отрасли после ухода с российского рынка зарубежных компаний. Так, московское правительство совместно с предприятием "КАМАЗ" начало работу по восстановлению автомобилестроения в Москве.

"Хотел поблагодарить ваше предприятие Jac Motors, которое выступило, по сути дела, стратегическим партнером в этой работе", – сказал Собянин.

Также мэр Москвы заявил, что в течение нескольких месяцев удалось перезапустить производственную площадку и начать выпуск машин под брендом "Москвич". Сейчас "Москвич" совместно с Jac Motors является одной из самых продвинутых площадок по локализации производства, углубленного сотрудничества с предприятием КНР и выпуска машин в России, утверждает мэр Москвы.

В свою очередь, Ван Цинсянь рассказал, что китайские производители прилагают все необходимые усилия, чтобы создать сильную материальную базу для сотрудничества. По его словам, Аньхой – один из самых быстроразвивающихся регионов КНР и важная промышленная база Китая на востоке.

Губернатор провинции заверил, что в Аньхой активные и сильные инновации. Здесь находятся свыше 120 вузов и более 70 научно-исследовательских учреждений, а также 20 тысяч государственных высокотехнических предприятий.

Ранее Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и Народным правительством Пекина на 2024–2026 годы. Церемония подписания прошла в рамках официального визита мэра Москвы в КНР. Среди сторон сотрудничества – торгово-экономические связи, социальная сфера, культура и туризм, система управления городами, цифровизация и другие отрасли.