Синоптик Вильфанд спрогнозировал возвращение жары в Москву 19 июня

Москву продолжают заливать дожди, которые сопровождаются грозами и сильным ветром. При этом синоптики утверждают, что количество осадков в июне может превысить 200% от месячной нормы. Как город справляется с ливнями и какая погода ждет жителей столицы в ближайшие дни, расскажет Москва 24.

Настоящий водопад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильные осадки не отпускают столицу: желтый уровень погодной опасности продлится в Москве и Подмосковье до 09:00 19 июня. 18-го числа до 22:00 город снова будут накрывать дожди с грозой и ветром до 17 метров в секунду, а в некоторых районах – с ливнем и градом. По данным синоптиков, в целом во вторник в Москве может выпасть до 40 миллиметров осадков.

Городские службы работают в усиленном режиме, подчеркнул заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Петр Бирюков заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Кроме того, в Москве укрепили жилые, нежилые, транспортные, торговые и строящиеся сооружения, а также подготовили источники аварийного питания и водооткачивающую технику, подчеркнули в комплексе городского хозяйства.

В МЧС посоветовали автомобилистам снижать скорость, увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также воздерживаться от резких маневров. Кроме того, водителям не стоит парковаться вблизи деревьев.

Пешеходам же порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Отдельно в телеграм-канале столичного главка МЧС разъяснили, как вести себя на улице во время грозы:

передвигаться только пешком. Бегать, кататься на самокатах, велосипедах и роликах в грозу запрещено;

не приближаться к линиям электропередачи и высоким деревьям;

не пользоваться телефоном, потому что гаджеты способны притянуть разряд.

Также в МЧС рекомендовали по возможности укрываться от грозы только в помещении. Если же рядом его нет, следует спуститься с возвышенности и присесть.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильные осадки наблюдались и в понедельник: только на западе и юго-западе столицы 17 июня за три часа выпало почти 60% месячной нормы осадков, отметила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В частности, из-за дождя пришлось перекрывать движение транспорта на участке Боровского шоссе в обе стороны. По всему городу в общей сложности дежурили 300 бригад Мосводостока и около 290 единиц специализированной техники.

Кроме того, столичный департамент торговли и услуг рекомендовал общепиту 17 июня временно закрыть летние веранды. При этом на работу московских аэропортов погода никак не повлияла, рассказали в пресс-службах воздушных гаваней.

Будет лить и дальше?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самым жарким днем недели станет 19 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Будет умеренная облачность, солнышко, без осадков. Ночью – 15–17, а днем – 26–28, июльская погода.

Однако жара уйдет из Москвы уже на следующий день: по данным центра прогноза погоды "Фобос", 20 июня в столице вновь ожидается сильный ливень, во время которого может выпасть до 19 миллиметров осадков.

"И всего 19 градусов на термометрах. Так что этот день может стать самым холодным с начала июня", – сказано в сообщении на сайте центра.

Не сильно теплее будет и 21 июня, рассказал синоптик Александр Ильин: по его словам, в пятницу в Москве воздух прогреется до отметок в районе 18–23 градусов тепла. Все это будет сопровождаться ветром примерно 6–11 метров в секунду. А в субботу, 22 июня, также похолодает, однако "мы не замерзнем", успокоил Ильин.

Еще один период интенсивных ливней вероятен 23 и 24 июня, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Татьяну Позднякову. При этом эксперт заявила изданию, что на следующей неделе Москву наконец-то перестанет заливать.



Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В последней пятидневке июня погода будет сухой и солнечной. Однако прохладной – с дневными температурами около +20 градусов и ночными не выше +10.

В целом есть высокая вероятность, что количество осадков в Москве в июне может превысить 200% от месячной нормы, заявил ранее Роман Вильфанд.