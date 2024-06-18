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18 июня, 18:15

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Сергей Собянин: 81 поликлиника построена в Москве с 2011 года

Сергей Собянин: 81 поликлиника построена в Москве с 2011 года

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Более 80 поликлиник построили в Москве с 2011 года. Большая часть из них – 44 здания – возвели за счет города, остальные – на внебюджетные средства. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Амбулатории строят по новому московскому стандарту с оснащением современным оборудованием. Кроме того, пациентам предоставляют доступ к электронной медкарте, в которой они могут следить за результатами анализов и исследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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