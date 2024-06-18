Восемь новостроек готовятся к заселению по программе реновации летом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Восемь новостроек в Москве готовятся к заселению в летние месяцы по программе реновации, рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

"С начала 2024 года под заселение уже передан 21 дом, в котором предложены современные квартиры с улучшенной отделкой 8,2 тысячи горожан, проживающих в 47 зданиях. В планах по итогам текущего года обеспечить начало переселения около 50 тысяч москвичей", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Новые дома, которые в ближайшее время будут добавлены к числу переданных под заселение объектов, были построены в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном и Южном административных округах Москвы, уточнил глава департамента.

При этом к настоящему моменту переселение по программе реновации в общей сложности коснулось жителей 999 домов. Москвичам были предоставлены современные квартиры в 298 новых зданиях.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации на Тайнинской улице в Москве достоят в 2025 году. В настоящее время на строительной площадке устраивают фундаментную плиту и возводят монолитные конструкции цокольного этажа здания. Новостройку планируется облицевать керамогранитом светлых оттенков.