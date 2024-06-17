Собянин: Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в сфере ИT и торговли

Москва и Пекин подписали программу расширенного сотрудничества на два года. Она подразумевает обмен опытом между городами и создание совместных проектов в градостроительной политике, торговле, экономических отношениях, в сфере IT-технологий, здравоохранении, образовании и многих других.

Кроме того, мэр Пекина Инь Юн отметил, что отношения между столицами играют важнейшую роль в региональном сотрудничестве между Китаем и Россией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.