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17 июня, 17:15

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Собянин: Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в сфере ИT и торговли

Собянин: Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в сфере ИT и торговли

Новости часа: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

Собянин сообщил о масштабных планах сотрудничества Москвы и Пекина

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

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Новости часа: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Москва и Пекин подписали программу расширенного сотрудничества на два года. Она подразумевает обмен опытом между городами и создание совместных проектов в градостроительной политике, торговле, экономических отношениях, в сфере IT-технологий, здравоохранении, образовании и многих других.

Кроме того, мэр Пекина Инь Юн отметил, что отношения между столицами играют важнейшую роль в региональном сотрудничестве между Китаем и Россией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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