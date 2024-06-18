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18 июня, 14:15

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Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем

Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем

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Сергей Собянин находится с рабочим визитом в китайской провинции Аньхой. Там он встретился с руководством региона и подписал протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества.

На встрече с губернатором Ван Цинсянем мэр Москвы отметил, что завод "Москвич" перейдет на мелкоузловую сборку в 2024 году и продолжит локализацию производства совместно с китайской компанией Jac Motors. В свою очередь, глава провинции Аньхой отметил, что регион прилагает все усилия для создания сильной базы автомобилестроения в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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