Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 12:15

Новости

Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом

Новости часа: каждый год Москва закупает около 300 современных вагонов метро

Новости часа: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Новости часа: в Москве началось благоустройство территорий школ и детсадов

Собянин рассказал о благоустройстве территорий образовательных учреждений

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июня

Сотрудничество между Россией и Китаем продолжит активно развиваться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с секретарем пекинского горкома компартии Китая Инь Ли.

Собянин отметил, что Москва и Пекин успешно решают схожие проблемы в области развития транспорта, здравоохранения, образования и городского планирования. Так, в медицине ведется обмен опытом между специалистами московских больниц и китайских клиник. Расширяется программа углублённого изучения китайского языка в московских школах.

Визит мэра Москвы проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыполитикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика