17 июня, 12:15Новости
Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина
Сотрудничество между Россией и Китаем продолжит активно развиваться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с секретарем пекинского горкома компартии Китая Инь Ли.
Собянин отметил, что Москва и Пекин успешно решают схожие проблемы в области развития транспорта, здравоохранения, образования и городского планирования. Так, в медицине ведется обмен опытом между специалистами московских больниц и китайских клиник. Расширяется программа углублённого изучения китайского языка в московских школах.
Визит мэра Москвы проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.