Мобильный туристско-информационный центр заработал на фестивале "Усадьбы Москвы"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Мобильный туристско-информационный центр (ТИЦ) заработал на фестивале "Усадьбы Москвы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

ТИЦ открылся в саду имени Н. Э. Баумана. Его посетители смогут присоединиться к ежедневным обзорным экскурсиям по Басманному району, а также вместе со специалистами построить идеальный маршрут по площадкам фестиваля. В программе есть 10 экскурсий, которые в будни дни начинаются в 19:00, в выходные – в 12:00 и 13:00.

На экскурсии "История села Елохово" участникам расскажут об усадьбах и особняках села, на экскурсии "Секреты сады имени Баумана" гости смогут прогуляться по 100-летним липовым аллеям около фонтана "Василиск" и старинного грота. Маршрут "Архитектурные жемчужины Басманного" оценят поклонники классицизма, неоготики и модерна.

Помимо этого, в ТИЦ можно получить актуальную информацию о городских мероприятиях, зарядить телефон, взять тематические брошюры и посмотреть предложения Russpass.

Ранее сообщалось, что с 4 по 7 июля в Государственном центральном музее кино на ВДНХ пройдет кинофестиваль "Дружба народов". Организаторы подготовят для посетителей фильмы и лекции, рассказывающие о кинематографе студий Союзных республик периода эвакуации во время Великой Отечественной войны.

