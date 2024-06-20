Собянин объявил о старте приема заявок на новый проект "Искусство в метро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве начался прием заявок в новый проект "Искусство в метро", который даст возможность художникам и скульпторам создавать произведения прямо на станциях. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник подчеркнул, что для участия в первом сезоне проекта необходимо пройти отбор: заполнить анкету на сайте проекта, прикрепив фотографии своих работ, а также встретиться с профессиональным жюри во втором туре.

"Мы открываем три площадки: на станциях "Достоевская", "Парк Культуры" Кольцевой линии и "Киевская" Арбатско-Покровской линии", – рассказал мэр Москвы.

Локации отбирались по трем критериям: безопасность для творца, прекрасный вид на архитектуру метро и отсутствие помех для пассажиров. Лучшие участники проекта получат в подарок именные карты "Тройка", а также откроют доступ к закрытым локациям метрополитена.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация", который способствует развитию традиций столичной школы реставрации и привлекает внимание к памятникам истории и культуры.

По словам Собянина, стать его участниками могут как физические, так и юридические лица, закончившие восстановление городских объектов культурного наследия в 2023–2024 годах. Жюри будет оценивать результаты реставрации и интеграцию объекта в современную жизнь.