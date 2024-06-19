Руководитель Депкульта Фурсин рассказал о фестивале "Лето в Москве"

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, в чем заключается главная особенность фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Он отметил, что в течение самого длинного фестиваля в мире гости могут посмотреть традиционные театральные постановки, посетить выставки или послушать концерт под открытым небом.

Кроме того, фестиваль объединяет не только крупные городские мероприятия, но и те, что обычно проходили в объектах культуры или спорта.

Большое интервью с Алексеем Фурсиным выйдет в среду, 19 июня, в эфире телеканала Москва 24.

