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19 июня, 11:45

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Руководитель Депкульта Фурсин рассказал о фестивале "Лето в Москве"

Руководитель Депкульта Фурсин рассказал о фестивале "Лето в Москве"

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Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, в чем заключается главная особенность фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Он отметил, что в течение самого длинного фестиваля в мире гости могут посмотреть традиционные театральные постановки, посетить выставки или послушать концерт под открытым небом.

Кроме того, фестиваль объединяет не только крупные городские мероприятия, но и те, что обычно проходили в объектах культуры или спорта.

Большое интервью с Алексеем Фурсиным выйдет в среду, 19 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
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