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11 июня, 07:30

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В Москве восстановили купол в оранжерее усадьбы Покровское-Стрешнево

В Москве восстановили купол в оранжерее усадьбы Покровское-Стрешнево

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В оранжерее усадьбы Покровское-Стрешнево восстановили купол – это центральный элемент строения, которое сохранилось с XVIII века. В работе специалисты опирались на архивные материалы, чертежи и записи, где хозяева усадьбы описывают внутреннее убранство и садовые растения

Скоро на здании появится и воссозданный шпиль, его изготавливают в мастерской по отдельному проекту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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