В Москве восстановили купол в оранжерее усадьбы Покровское-Стрешнево

В оранжерее усадьбы Покровское-Стрешнево восстановили купол – это центральный элемент строения, которое сохранилось с XVIII века. В работе специалисты опирались на архивные материалы, чертежи и записи, где хозяева усадьбы описывают внутреннее убранство и садовые растения

Скоро на здании появится и воссозданный шпиль, его изготавливают в мастерской по отдельному проекту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

