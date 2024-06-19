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19 июня, 07:15

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Семь новых пешеходных мостов построят в Москве до 2026 года

Семь новых пешеходных мостов построят в Москве до 2026 года

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Семь новых пешеходных мостов построят в Москве в ближайшие два года. Отмечается, что уже возводится переправа через Водоотводный канал Москвы-реки. Она станет частью единого туристического маршрута от Парка Горькогo к Балчугу и "ГЭС-2".

Работы идут и в районе МГТУ имени Баумана. Там появится мост через Яузу.

Где еще ведется строительство и как поменяются маршруты для москвичей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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