Семь новых пешеходных мостов построят в Москве до 2026 года

Семь новых пешеходных мостов построят в Москве в ближайшие два года. Отмечается, что уже возводится переправа через Водоотводный канал Москвы-реки. Она станет частью единого туристического маршрута от Парка Горькогo к Балчугу и "ГЭС-2".

Работы идут и в районе МГТУ имени Баумана. Там появится мост через Яузу.

Где еще ведется строительство и как поменяются маршруты для москвичей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

