Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 19 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в среду, 19 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в столице прогнозируется в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов. Ночью температура в Москве может понизиться до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.

При этом западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что сотни бригад Мосводостока ликвидируют последствия непогоды в столице в круглосуточном режиме. Специалисты пропускают дождевую воду в водосточную сеть для ликвидации временных скоплений воды, образовавшихся на городских территориях.

До этого в центре погоды "Фобос" рассказали, что температура воздуха в Москве в четверг, 20 июня, опустится до 19 градусов. Таким образом, этот день может стать самым холодным с начала июня.