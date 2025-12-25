Городские службы непрерывно мониторят состояние дорог из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне начавшегося в столице снегопада. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В соответствии с погодными условиями специалисты проводят необходимые регламентные работы. Автомобилистам рекомендовано оставаться внимательными на дороге.

Снег и метель ожидаются в Московском регионе вплоть до 29 декабря. В пятницу, 26-го числа, не исключено усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

При этом до 27 декабря из-за гололедицы в столице действует желтый уровень погодной опасности.

В связи с непростой погодной обстановкой Дептранс Москвы призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Если поездок на машине не избежать, их рекомендуется отложить после 20:00.

В свою очередь, аэропорты Московского региона сообщили о штатной работе на фоне непогоды. Наземные службы Жуковского были переведены в режим повышенной готовности. При этом в гаванях Домодедово и Внуково предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.