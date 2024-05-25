Народная артистка Терехова находится в состоянии средней тяжести

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Народная артистка РФ Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости.

Ранее некоторые телеграм-каналы писали, что артистку госпитализировали якобы с внутренним кровотечением.

"Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный", – сказали в медучреждении, куда положили Терехову.

Несколько лет назад у актрисы диагностировали болезнь Альцгеймера. Тогда был организован сбор средств, а благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" решил оказать помощь лекарствами. Дополнительные средства также решили выделить режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский.

Народная артистка России Маргарита Терехова известна по многим ролям в спектаклях театра имени Моссовета и фильмах "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Благочестивая Марта".

