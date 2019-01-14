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13:52

Союз кинематографистов соберет деньги для Тереховой

общество культура

13:52

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Фото: ТАСС/ Антон Тушин

В поддержку народной артистки России Маргариты Тереховой, которой врачи диагностировали болезнь Альцгеймера, начали собирать средства. О сборе денег объявил Союз кинематографистов России.

"Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы", – говорится в сообщении на сайте союза.

Как отмечается, Терехова прикована к постели и ей нужен постоянный уход и дорогие лекарства.

Терехова известна зрителям по фильмам "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера" и "Благочестивая Марта".

Союз кинематографистов поддержал сбор денег для актрисы Маргариты Тереховой

общество культура

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