Фонд "Артист" поможет Тереховой лекарствами

Фото: кадр из фильма "Зеркало", режиссер Андрей Тарковский

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" окажет помощь народной артистке России Маргарите Тереховой, последние годы страдающей болезнью Альцгеймера. Об этом со ссылкой на генерального директора фонда Ольгу Каталину сообщает Агентство "Москва".

Каталина рассказала, что представители фонда поддерживают связь с семьей Маргариты Борисовны. В ближайшее время фонд поможет артистке лекарствами. Ранее семья Тереховой объявила сбор средств на лечение.

Терехова родилась 25 августа 1942 года. Известна по ролям в фильмах "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Благочестивая Марта".

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" учрежден в 2008 году Евгением Мироновым, Марией Мироновой, Игорем Верником, Леонидом Ярмольником и Натальей Шагинян-Нидэм.

