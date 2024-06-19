19 июня, 16:45Город
Руководитель Депкульта Фурсин рассказал о возможностях для отдыха в столичных парках
Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что столица является одним из самых богато озелененных городов среди мегаполисов. Для жителей и гостей столичного региона создана вся необходимая инфраструктура для отдыха в парках. Например, любой желающий может легко найти спортивные и детские площадки, бассейны, беговые и велодорожки.
Фурсин подчеркнул, что московские парки могут удовлетворить любой запрос посетителей.
Большое интервью с Алексеем Фурсиным выйдет в среду, 19 июня, в эфире телеканала Москва 24.