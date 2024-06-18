Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 10:45

Город

"Город без окраин": Чертаново Северное

"Город без окраин": Чертаново Северное

Новости часа: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса "Московский врач"

"Мой район. Новости": дом 1900 года постройки отремонтировали на Дербеневской улице

Многофункциональный деловой комплекс появится в Беговом районе Москвы

"Моя Москва": Юрий Грымов. Часть 1

Реконструкцию детской поликлиники на Костромской улице планируют завершить в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и провинции Аньхой

В Подольске восстановили движение по путям на мосту, который пострадал во время ливней

Район Чертаново Северное когда-то был одним из самых отдаленных столичных районов. Местная жительница Ольга Усова приехала туда маленькой девочкой и помнит деревню Чертаново, огороды и грандиозную стройку новых домов.

Почему микрорайон Северное Чертаново стал символом архитектуры будущего? Как конноспортивный комплекс "Битца" превратился в родной дом для скакунов? Что на самом деле означает название "Чертаново"?

Об этом – в программе "Город без окраин".

Читайте также
Программа: Город без окраин
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика