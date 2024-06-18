"Город без окраин": Чертаново Северное

Район Чертаново Северное когда-то был одним из самых отдаленных столичных районов. Местная жительница Ольга Усова приехала туда маленькой девочкой и помнит деревню Чертаново, огороды и грандиозную стройку новых домов.

Почему микрорайон Северное Чертаново стал символом архитектуры будущего? Как конноспортивный комплекс "Битца" превратился в родной дом для скакунов? Что на самом деле означает название "Чертаново"?

Об этом – в программе "Город без окраин".