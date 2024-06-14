"Кинореквизит": лотерейный билет, стиральная машина, цветы

Ведущий Владимир Березин рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске пойдет речь о лотерейном билете, стиральной машине и цветах.

В чем обвинили Леонида Гайдая после премьеры комедии "Спортлото-82"? На что шли доходы от продажи лотерейных билетов в СССР? Какие стиральные машины пользовались популярностью в СССР? За что ругали "Волгу"? Почему Гена Козодоев и товарищ Саахов дарили женщинам в комедиях Гайдая всего по два цветка? Какие букеты были самыми популярными и распространенными в жизни и на экране?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

