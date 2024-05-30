Выпускники столичных школ искусств бесплатно посетят театры Москвы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выпускники школ искусств могут бесплатно посетить столичные театры и концертные залы, рассказал глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"Для учащихся мы организуем уникальные экскурсии за кулисы, а в концертных залах проведем открытые репетиции. Более 300 будущих актеров, режиссеров и музыкантов приглашены в столичные театры бесплатно посмотреть популярные спектакли и окунуться в процесс создания новых постановок", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Так, ребят готовы принять следующие учреждения:

Московский государственный академический театр оперетты;

Театр на Малой Ордынке;

Московский детский музыкально-драматический театр "Поколение";

Театр Терезы Дуровой;

Театр на Трубной;

концертные залы "Зарядье" и "Москонцерт Холл".

Некоторые школьники уже посетили мюзикл "Анна Каренина" в Московском государственном академическом театре оперетты, а также экскурсию в Театре Терезы Дуровой.

Также у воспитанников школ искусств есть возможность посмотреть спектакль "Маяковский. Городской мюзикл" в Театре на Малой Ордынке.

В свою очередь, Театр на Трубной подготовил экскурсионную программу "Мифы дома на трубе", в рамках которой раскрываются тайны особняка. Ребятам также предстоит увидеть постановку "Алые паруса" в театре "Поколение".

Мероприятия для школьников проводятся в театрах Москвы до 5 июня.

Выпускники послушают оперу "Иоланта" Петра Чайковского в концертном зале "Зарядье" 5 июня. "Москонцерт Холл" приглашает ребят на постановку "Лебединое озеро" Мариуса Петипа и Льва Иванова.

Ранее Сергей Собянин отметил, что в столице продолжают активно развивать систему дополнительного образования. Школы и дворцы творчества остаются главными точками выявления талантов, подчеркнул он.

Мэр рассказал, что в ближайшие 5 лет в городе будут активно развивать школьные театры. У юных артистов есть возможность показать себя в рамках фестиваля "Живая сцена". Также в Москве существует проект "Театральное закулисье", благодаря которому школьники могут посетить городские театры и узнать больше о мире искусства, добавил Собянин.

