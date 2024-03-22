Объявлены лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры

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Художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел имени К. Б. Ондара Менги Ондар стали лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2023 год. Об этом сообщил советник президента по культуре Владимир Толстой.

"В этом году было 12 представлений на молодых деятелей культуры, в результате сложных экспертиз до голосования дошли 6, и из 6 были выбраны 3", – передает его слова "Интерфакс".

Он отметил, что Алексей Крюков получил награду за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. Менги Ондар награжден за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа. А за вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность отметили Александра Рамма.

Советник президента по культуре также назвал имена лауреатов премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года. Ими стали:

президент Фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко – за создание благотворительного фестиваля для детей "Белый Пароход";

директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов – за вклад в развитие отечественного театрального искусства;

ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова – за вклад в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования.

Уточняется, что награждение состоится 26 марта. Размер премии составит пять миллионов рублей.

Накануне стало известно, что Король Швеции Карл XVI Густав решил наградить участников группы ABBA орденом Вазы за особый вклад в шведскую и международную музыкальную жизнь. Награды удостоили Бенни Андерссона, Агнету Фельтскуг, Анни-Фрид Рейс и Бьерна Ульвеуса.

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