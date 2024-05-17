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17 мая, 13:50

Технологии

"Это Москва. Люди": Александр Ус

"Это Москва. Люди": Александр Ус

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В Luminar на ВДНХ сделали цифровое шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни". Посетители оказываются внутри гробниц и сокровищниц, в ходе программы они узнают, какие тайны хранят в себе иероглифы. Это стало возможным благодаря 3D-иллюзиям.

Над созданием выставки работала команда студии "Сила Света". Они делали большие международные шоу для Билли Айлиш, Дрейка и многих других зарубежных исполнителей. Сооснователь студии Александр Ус рассказал о своей работе.

Подробнее – "Это Москва. Люди".

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