Москвичам рассказали о погоде 17 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и кратковременный дождь прогнозируются в столице и области в пятницу, 17 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 19–21 градусов, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Скорость северо-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, спрогнозировал, что в конце текущего месяца столбики термометров в столице могут достигнуть 25 градусов. Он объяснил это сильными изменениями циркуляции атмосферы над европейской территорией страны.

