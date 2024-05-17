Студии и маленькие квартиры не будут строить в Москве

В Москве перестанут строить студии и маленькие квартиры. О новых требованиях говорится в письме Москомэкспертизы.

В документе отмечают, что Жилищный кодекс не относит студию к видам жилых помещений, а площадь однокомнатной квартиры должна составлять минимум 28 квадратных метров.

При нарушении этих требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения по таким проектам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.