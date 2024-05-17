Движение перекроют в ЦАО в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 07:15

Город

Студии и маленькие квартиры не будут строить в Москве

Студии и маленькие квартиры не будут строить в Москве

График движения поездов на МЦД-2 изменится 18–20 мая

Движение на Садовом кольце перекроют 18 мая из-за велофестиваля и велогонок

Синяя разметка появится в Москве во всех местах платной парковки

Технические работы на mos.ru начнутся в 21:00 17 мая

"Мой район. Новости": ярмарки выходного дня в Москве изменили режим работы

НИУ ВШЭ пригласил москвичей на форум "Доказательная урбанистика: новые вызовы"

Новости часа: Москва выделит бизнесу гранты за лучшие проекты сезонного оформления

Школьники презентовали проекты на Дне экологии в Капотне

Новости часа: Собянин сообщил, что сезонное оформление улиц Москвы станет комплексным

В Москве перестанут строить студии и маленькие квартиры. О новых требованиях говорится в письме Москомэкспертизы.

В документе отмечают, что Жилищный кодекс не относит студию к видам жилых помещений, а площадь однокомнатной квартиры должна составлять минимум 28 квадратных метров.

При нарушении этих требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения по таким проектам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика