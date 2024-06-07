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07 июня, 20:00

Культура

"Кинореквизит": спортивный инвентарь

"Кинореквизит": спортивный инвентарь

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Ведущий Владимир Березин рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске пойдет речь о спортивном инвентаре.

Какими видами спорта занимались жители страны и герои фильмов? Как Григорий Плужник благодаря арбузам получил главную роль в фильме "Вратарь"? Из чего делали гири и гантели в СССР? На каких роликовых коньках каталась Ирина Муравьева в фильме "Карнавал"? С каким реквизитом выступали первые художественные гимнастки?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

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Программа: Кинореквизит
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