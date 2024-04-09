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09 апреля, 17:00

Культура

"Сити": премьера спектакля "Капитанская дочка" прошла в Театре Российской армии в Москве

"Сити": премьера спектакля "Капитанская дочка" прошла в Театре Российской армии в Москве

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На Большой сцене Театра Российской армии состоялась премьера спектакля "Капитанская дочка" по повести Александра Пушкина. Режиссером выступил Павел Сафонов. Ближайший показ спектакля состоится 2 мая.

Между тем театр "У Никитских ворот" представил спектакль "Голос отца" в постановке Марка Розовского. В основе спектакля лежит одноименная пьеса Андрея Платонова. Ближайший показ состоится 26 мая.

Подробности об этих и других культурных событиях – в программе "Сити".

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