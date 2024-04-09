"Сити": премьера спектакля "Капитанская дочка" прошла в Театре Российской армии в Москве

На Большой сцене Театра Российской армии состоялась премьера спектакля "Капитанская дочка" по повести Александра Пушкина. Режиссером выступил Павел Сафонов. Ближайший показ спектакля состоится 2 мая.

Между тем театр "У Никитских ворот" представил спектакль "Голос отца" в постановке Марка Розовского. В основе спектакля лежит одноименная пьеса Андрея Платонова. Ближайший показ состоится 26 мая.

Подробности об этих и других культурных событиях – в программе "Сити".