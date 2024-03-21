Мэр Москвы рассказал о работе городского сервиса "Вместе с культурой"

Более 25 тысяч мероприятий организовали москвичи с помощью сервиса "Вместе с культурой". Ресурс краткосрочной аренды запустили в 2021 году.

Как написал Сергей Собянин в своем блоге, сервис помогает быстро подобрать удобную площадку – это может быть библиотека, усадьба, музей, концертный или танцевальные залы. Они готовы предоставить локацию для фотосессий, мастер-классов, лекций, тренингов, благотворительных мероприятий, творческих встреч, музыкальных и театрализованных представлений.

На данный момент в электронном каталоге есть свыше 1,3 тысячи помещений в 120 районах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.