Собянин: начался прием заявок на онлайн-конкурс турмаршрутов "Покажи Москву!"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Стартовал прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Сергей Собянин рассказал об этом подробнее в своем официальном телеграм-канале.

Градоначальник пригласил всех желающих принять участие и создать свой маршрут по столице. Для этого требуется оставить заявку на сайте Russpass Business.

"На выбор есть пять тем: история, культура, спорт, экология, транспорт. Маршрут может быть любым: пешеходным или на разных средствах передвижения. Главное – его уникальность и продуманный сценарий", – говорится в публикации мэра.

При этом лучшие 12 маршрутов будут выбраны путем голосования на портале "Активный гражданин", уточнил Собянин. В свою очередь, экспертное жюри выберет 5 наиболее креативных маршрутов.

Результаты будут оглашены в конце июля. Победителям вручат призы, а их маршруты появятся на сервисе Russpass.

Ранее по случаю начала весны в туристическом сервисе Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий.

Маршруты размещены в тематическом блоке "Культура и искусство". В их числе есть "По следам великих писателей", "На тихих берегах Москвы": прогулка по пушкинским местам столицы", "Любимец власти и народа: горьковские места Москвы" и другие.



Сервис Russpass представил серию литературных аудиоэкскурсий по Москве