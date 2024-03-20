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20 марта, 07:15

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Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

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Назначения врачей и результаты исследований больше всего интересовали пациентов стационаров, которые пользуются новым сервисом в электронной медкарте. В разделе "Мои госпитализации" москвичи в среднем просматривали от четырех до девяти документов. Об этом разделе рассказал Сергей Собянин.

Какая еще информация хранится во вкладке, кто имеет к ней доступ и как новая опция помогает в работе врачей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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