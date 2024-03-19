Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 13:45

Город

Более 20 тыс москвичей ежедневно пользуются электронной медкартой

Более 20 тыс москвичей ежедневно пользуются электронной медкартой

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Около 600 уникальных трансплантаций провели в Москве в 2023 году

Собянин рассказал об операциях мирового уровня, которые делают в Москве

Мэр Москвы рассказал об интеграции цифровых технологий в медицинскую практику

Новости часа: Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента

В СВАО отремонтируют 15 поликлиник по городской программе

"Мой район. Новости": более 55 тыс пациентов принял флагман ГКБ имени Вересаева

ИИ помогает столичным врачам описывать более 100 тыс исследований в неделю

Пациенты московских стационаров могут просматривать историю болезни, назначения и результаты анализов в электронной медкарте в режиме онлайн. Такая возможность появилась у них в начале 2024 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, по словам председателя комитета госуслуг Москвы Елены Шинкарук, такая опция делает ход лечения прозрачным для пациентов. Они могут отслеживать ход проведения лечения, исследований, знакомиться с планом обследования и оперативно задавать вопросы врачу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика