Более 20 тыс москвичей ежедневно пользуются электронной медкартой

Пациенты московских стационаров могут просматривать историю болезни, назначения и результаты анализов в электронной медкарте в режиме онлайн. Такая возможность появилась у них в начале 2024 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, по словам председателя комитета госуслуг Москвы Елены Шинкарук, такая опция делает ход лечения прозрачным для пациентов. Они могут отслеживать ход проведения лечения, исследований, знакомиться с планом обследования и оперативно задавать вопросы врачу.

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