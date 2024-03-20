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20 марта, 11:45

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Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

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В столице начался прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!", сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Каждый может предложить свой авторский маршрут, оставив заявку на портале Russpass Business.

Оценивать будут уникальность и продуманный сценарий. 12 победителей из каждого округа выберут на портале "Активный гражданин". Еще пять самых креативных маршрутов определит экспертное жюри. Итоги конкурса подведут в конце июля 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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