Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

В столице начался прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!", сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Каждый может предложить свой авторский маршрут, оставив заявку на портале Russpass Business.

Оценивать будут уникальность и продуманный сценарий. 12 победителей из каждого округа выберут на портале "Активный гражданин". Еще пять самых креативных маршрутов определит экспертное жюри. Итоги конкурса подведут в конце июля 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.