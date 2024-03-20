20 марта, 09:37Мэр Москвы
Собянин рассказал, как принять участие в земельно-имущественных торгах Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Популярность земельно-имущественных торгов Москвы в прошлом году увеличилась на 54% по сравнению с 2022-м. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
По его информации, в прошлом году в торгах приняли участие 104 тысячи юридических лиц, бизнесменов и жителей города, а в 2022 году – 67,5 тысячи.
"Такой рост – результат поддержки инвестиционной активности со стороны города, в том числе развития цифровых сервисов. Сегодня участвовать в торгах можно не выходя из дома – процедура проходит онлайн", – сказал градоначальник.
Городские власти при помощи торгов, уточнил мэр, продают или отдают в аренду коммерческие помещения и здания, машино-места, участки для строительства недвижимости, а также нестационарные торговые объекты. Это могут быть киоски и павильоны под магазины, пункты проката или точки общепита, подчеркнул Собянин.
В результате за 10 лет продажи только городской недвижимости выросли в 13 раз, рассказал мэр Москвы. Бизнесмены и предприниматели в результате получают помещения для нового или расширения старого бизнеса, а жители взамен – новые рабочие места и инфраструктуру, указал он.
Всю информацию о торгах можно найти на Инвестиционном портале Москвы, заключил Собянин.
До этого на городские торги выставили участок под строительство спортивного объекта. На севере Москвы в Головинском районе планируется построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Заявки на участие в аукционе за право построить объект принимаются до 5 апреля.
Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказывал, что в текущем году на торги для приобретения или аренды выставят почти 2 тысячи различных помещений, зданий и машино-мест.
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