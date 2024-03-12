12 марта, 08:20Город
Два исторических здания в районах Басманном и Хамовники выставили на городские торги
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На городские торги выставили два исторических здания в Басманном районе и Хамовниках. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
"Инвесторов приглашают на открытые аукционы по продаже нежилых зданий свободного назначения, расположенных в Хамовниках и Басманном районе столицы", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.
Оба здания признаны объектами культурного наследия. В связи с этим победителям нужно будет отреставрировать их и приспособить для современного использования.
Площадь деревянного двухэтажного здания, расположенного в Хамовниках, составляет 341 квадратный метр. Второй объект находится в Басманном районе и имеет площадь 430 квадратных метров.
Заявки на участие в торгах пройдут до 14 и 21 марта. Аукционы состоятся 26 марта и 2 апреля на площадке "Росэлторг".
До этого город выставил на торги участок для строительства спорткомплекса в Головинском районе. С победителем торгов будет подписан договор аренды на пять лет и шесть месяцев. Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица.
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