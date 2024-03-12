Два исторических здания в районах Басманном и Хамовники выставили на городские торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги выставили два исторических здания в Басманном районе и Хамовниках. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Инвесторов приглашают на открытые аукционы по продаже нежилых зданий свободного назначения, расположенных в Хамовниках и Басманном районе столицы", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Оба здания признаны объектами культурного наследия. В связи с этим победителям нужно будет отреставрировать их и приспособить для современного использования.

Площадь деревянного двухэтажного здания, расположенного в Хамовниках, составляет 341 квадратный метр. Второй объект находится в Басманном районе и имеет площадь 430 квадратных метров.

Заявки на участие в торгах пройдут до 14 и 21 марта. Аукционы состоятся 26 марта и 2 апреля на площадке "Росэлторг".

До этого город выставил на торги участок для строительства спорткомплекса в Головинском районе. С победителем торгов будет подписан договор аренды на пять лет и шесть месяцев. Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица.

