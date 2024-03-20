Городской Wi-Fi подключили еще в двух студенческих общежитиях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В общежитиях Московского государственного института международных отношений и Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского появился городской Wi-Fi. В общей сложности там установили порядка 700 точек доступа в интернет, передает портал мэра и правительства столицы.

Благодаря этому студенты могут комфортно учиться и готовиться к экзаменам, оставаться на связи с родными и педагогами.

Как отметил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин, в настоящий момент беспроводной интернет доступен в 180 зданиях общежитий 38 столичных университетов. В 2023-м 150 тысяч студентов выходили в Сеть посредством столичного Wi-Fi более 16,2 миллиона раз, поделился он.

"При этом активнее других подключались учащиеся Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Российского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Орджоникидзе, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Московского государственного строительного университета и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации", – сказал Головин.

С его слов, скорость интернета во многих зданиях составляет не менее 10 мегабит в секунду. Это помогает оперативно скачивать большие объемы информации, смотреть кино в высоком качестве и общаться по видеосвязи.

В частности, с 2015 года свыше 15 тысяч точек бесплатного доступа в интернет создали в общежитиях университетов Москвы. В прошлом году городской Wi-Fi подключили для воспитанников Школы-студии МХАТ, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина.

Вместе с тем в городских парках, учреждениях культуры и спорта, на речных вокзалах и автовокзалах работает более 25 тысяч точек доступа к бесплатному интернету.

Ранее стало известно, что пассажиры метро столицы скачали 719 Тб данных при помощи Wi-Fi в октябре 2023 года. Это на 20% больше, чем в 2022 году, уточнили в столичном Дептрансе. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал бесплатный городской Wi-Fi удобным и востребованным у москвичей сервисом.