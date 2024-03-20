Март 2024 года в Москве может войти в число самых сухих в XXI веке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Текущий март может стать одним из самых сухих в этом столетии, считает главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Первые две декады марта 2024 года в Москве стали самыми сухими за последние 75 лет. А в целом март войдет в число самых сухих в текущем столетии", – говорится в ее публикации.

Что касается предстоящих осадков, которые прогнозируются в выходные, 23 и 24 марта, они будут на уровне 3–5 миллиметров, уточнила синоптик. По ее словам, до конца марта выпадет еще не более 4–5 миллиметров. Таким образом, общее количество за месяц не превысит 10 миллиметров, добавила она.

Позднякова отметила, что самым сухим в текущем веке в столице был 2022 год – тогда выпало всего 13,2 миллиметра осадков. В этом году почва к началу следующего месяца будет питаться влагой только за счет таяния снега, резюмировала она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам апрельскую температуру к концу недели. При этом с пятницы, 22 марта, ожидается более облачная погода, а на следующий день в городе пойдет дождь.

До пятницы в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



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