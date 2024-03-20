Москвичей предупредили о гололедице до 22 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до пятницы, 22 марта. Причиной тому послужила гололедица, сообщила пресс-служба Росгидрометцентра.

Желтый уровень опасности на территории Москвы и Подмосковья теперь действует до 07:00 22 марта.

До этого его продлили в Москве до 12:00 21 марта, а в Московской области он действовал до вечера 20-го числа.

Ранее в российском Гидрометцентре рассказывали, что в среду, 20 марта, в столичном регионе ожидается гололедица.

Осадков не прогнозируется, а юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Днем в Москве столбики термометров будут находиться в пределах от 2 до 7 градусов тепла, а в Подмосковье – от 3 до 8 градусов тепла.

До 5 градусов тепла ожидается в столице в течение 20 марта