Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 13:45

Культура

"Сити": топ-3 книг в жанре нон-фикшн

"Сити": топ-3 книг в жанре нон-фикшн

Народный артист РФ Геннадий Хазанов рассказал о работе Театра эстрады

"Звезды советского экрана": Геннадий Хазанов

Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, почему перестал давать сольные концерты

Москвичам представили культурную афишу на 1 апреля

Комедию от итальянских драматургов покажут в театре имени Маяковского

Последний день работы ярмарки современного искусства Art Russia 2024 проходит 31 марта

"Раскрывая тайны звезд": к 65-летию Марины Яковлевой

"Раскрывая тайны звёзд": любовь народная

"Тайны души": Виталий Гогунский

Команда проекта "Сити" подготовила подборку топ-3 книг в жанре нон-фикшн. На третьем месте – роман "Лес" Светланы Тюльбашевой. Его сюжет разворачивается вокруг двух москвичек, заблудившихся в карельском лесу.

На втором месте расположилось произведение "Йеллоуфейс" Ребекки Куанг про зависть в мире писателей. На вершине рейтинга – книга "Кроме шуток" Сары Нович о колоритных обитателях школы-интерната для глухих.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравидеоЕвгения Смурыгина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика