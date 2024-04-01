"Сити": топ-3 книг в жанре нон-фикшн

Команда проекта "Сити" подготовила подборку топ-3 книг в жанре нон-фикшн. На третьем месте – роман "Лес" Светланы Тюльбашевой. Его сюжет разворачивается вокруг двух москвичек, заблудившихся в карельском лесу.

На втором месте расположилось произведение "Йеллоуфейс" Ребекки Куанг про зависть в мире писателей. На вершине рейтинга – книга "Кроме шуток" Сары Нович о колоритных обитателях школы-интерната для глухих.

Подробнее – в программе "Сити".