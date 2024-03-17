"Раскрывая тайны звезд": красиво жить не запретишь

В советское время, когда не было ни соцсетей, ни папарацци, зрители порой даже не догадывались, как жили их любимые артисты. Они видели на экранах и на сцене, как те играли работниц по дому или исполняли народные песни. Казалось, что звезды живут обычной советской жизнью.

Однако так было далеко не у всех. Красивые вещи и дорогие украшения, драгоценные камни и антикварная мебель приносили советским артистам сиюминутную радость, но не долговечное счастье. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".