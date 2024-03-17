Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 03:30

Культура

"Раскрывая тайны звезд": красиво жить не запретишь

"Раскрывая тайны звезд": красиво жить не запретишь

"Откройте, Давид": Виктор Раков

Поклонники Александра Ширвиндта несут цветы к Театру сатиры

Москвичи собираются у Театра сатиры, чтобы почтить память Александра Ширвиндта

Москвичи несут цветы к Театру сатиры в память об Александре Ширвиндте

"Тайны души": Александр Семчев

Умер президент Театра сатиры Александр Ширвиндт

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндта

Путин выразил соболезнования родным и близким умершего Ширвиндта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

В советское время, когда не было ни соцсетей, ни папарацци, зрители порой даже не догадывались, как жили их любимые артисты. Они видели на экранах и на сцене, как те играли работниц по дому или исполняли народные песни. Казалось, что звезды живут обычной советской жизнью.

Однако так было далеко не у всех. Красивые вещи и дорогие украшения, драгоценные камни и антикварная мебель приносили советским артистам сиюминутную радость, но не долговечное счастье. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

Читайте также
Программа: Раскрывая тайны звёзд
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика