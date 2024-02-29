Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера СССР Рыжкова

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Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким умершего бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Текст был размещен на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова... И в начале трудового пути, и на ответственных государственных постах, и в значимой общественной деятельности он оставался верен своим идеалам и принципам", – говорится в сообщении.

По словам президента, вклад Рыжкова в решение задач страны заслуживает искреннего уважения. Лидер РФ назвал бывшего главу правительства СССР честным, порядочным человеком и настоящим патриотом, а также подчеркнул, что память о нем навсегда останется в сердцах людей.

В частности, свои соболезнования коллегам, родным и близким Рыжкова принес премьер-министр России Михаил Мишустин. Как он указал, политик твердо отстаивал национальные интересы и внес большой вклад в развитие государственности страны.

"Николай Иванович был профессионалом высокого уровня, всегда демонстрировал стратегическое мышление и умение четко и последовательно решать задачи любой сложности", – приводятся слова премьер-министра на сайте кабмина.

О смерти Рыжкова стало известно 28 февраля. Он ушел из жизни в 94 года. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала экс-главу правительства Советского Союза человеком уникальной судьбы и государственным деятелем великого масштаба.

Похороны Рыжкова пройдут на Троекуровском кладбище 1 марта. Прощание и отпевание пройдет в храме Христа Спасителя.

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР и являлся членом политбюро ЦК КПСС в 1980-е годы. Вместе с тем он возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и координировал работу по устранению последствий землетрясения в городе Спитак.

Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни