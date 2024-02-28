28 февраля, 10:36Политика
Путин простился с председателем Верховного суда Лебедевым
Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский
Владимир Путин простился с председателем Верховного суда Российской Федерации Вячеславом Лебедевым. Российский лидер во время церемонии прощания пообщался с супругой и дочерью покойного Лебедева.
Прощание с Лебедевым проходит в колонном зале Дома Союзов. Затем его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Лебедев скончался 24 февраля в возрасте 80 лет. В больнице уточили, что причиной смерти стала болезнь. До назначения нового главы Верховного суда РФ должность будет занимать первый заместитель Петр Серков.
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Лебедева
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