Похороны экс-премьера СССР Рыжкова пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Экс-премьера СССР Николая Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище 1 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря лидера КПРФ Геннадия Зюганова и фракции коммунистов в нижней палате парламента Александра Ющенко.

"Прощание и отпевание пройдет в храме Христа Спасителя. Похороны запланированы на Троекуровском кладбище", – сказал он.

О смерти Рыжкова стало известно в среду, 28 февраля. Он ушел из жизни в 94 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала экс-главу правительства Советского Союза человеком уникальной судьбы и государственным деятелем великого масштаба. Рыжков является примером человека труда, подчеркнула она.

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР и являлся членом политбюро ЦК КПСС в 1980-е годы. Вместе с тем он возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и координировал работу по устранению последствий землетрясения в городе Спитак.

В прошлом году Рыжков досрочно сдал мандат сенатора от Белгородской области. По его словам, он покинул пост по причине своего возраста.

Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни