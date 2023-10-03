Экс-премьер СССР объяснил, почему досрочно ушел из Совфеда РФ

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Экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков сообщил, что ушел из Совета Федерации РФ по причине своего возраста. Об этом он заявил РИА Новости.

"Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит", – отметил Рыжков, добавив, что рано или поздно всему приходит конец.

Кроме того, ТАСС сообщает, что после досрочной сдачи сенаторских полномочий экс-глава Совета министров СССР будет назначен на должность советника председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

"У меня был разговор с Валентиной Ивановной, она будет предлагать меня пойти к ней советником на общественных началах", – подчеркнул Рыжков.

Ранее Совет Федерации сообщил, что бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков досрочно сдал мандат сенатора от Белгородской области. Полномочия Рыжкова по его инициативе были прекращены 25 сентября.

94-летний Рыжков был старейшим российским сенатором и единственным дожившим до настоящего времени главой советского правительства. Он был главой Совета министров СССР с 1985 по 1991 год.