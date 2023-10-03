Экс-премьер СССР досрочно сдал мандат сенатора

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков досрочно сдал мандат сенатора от Белгородской области. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

Полномочия Рыжкова по его инициативе были прекращены 25 сентября.

94-летний Рыжков был старейшим российским сенатором и единственным дожившим до настоящего времени главой советского правительства. Он был главой Совета министров СССР с 1985 по 1991 год.

Ранее Рыжков заявил, что Советский Союз можно было бы воссоздать по образцу Евросоюза. По его мнению, по принципу Евросоюза можно было бы создать объединение государств на постсоветском пространстве. При этом политик считает, что прежний формат существования СССР не следует копировать буквально.

До этого стало известно, что вице-спикером Совета Федерации вместо Галины Кареловой была назначена Инна Святенко. К такому решению члены верхней палаты пришли в рамках первого пленарного заседания осенней сессии.